Halt nicht an – Kritik: Horror-Begegnung auf der Autobahn

Es beginnt mit einem kleinen Scharmützel auf der Autobahn, doch der andere Fahrer entpuppt sich in diesem niederländischen Thriller als Psychopath. So nimmt der Horror seinen Lauf.

Halt nicht an!

Als eine vierköpfige Familie – Vater, Mutter und zwei Kinder – auf dem Ausflug zur Großmutter von einem weißen Lieferwagen auf der Autobahn rücksichtslos aufgehalten wird und daher rechts überholen will, entpuppt sich der Lieferwagenfahrer alsbald als gefährlicher Psychopath. Alsbald taucht er beim Halt in der nächsten Raststätte wieder auf und fordert vom Familienvater (Jeroen Spitzenberger) eine Entschuldigung.

Der niederländische Film "Halt nicht an!" des hierzulande noch unbekannten Autorenregisseurs Lodewijk Crijns von 2019 (Free-TV-Premiere im ZDF) überzeugt vor allem durch seine Einbettung des Horrors in die soziale Alltagswirklichkeit. Der Verfolgungswahnsinn nimmt dabei immer gefährlichere Züge an. Das Motiv "Eine Familie mit rührenden Kindern wird von Wahnsinnigem bedroht" ist keineswegs neu.