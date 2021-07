"Black Widow" lässt die Kassen klingeln

Lange mussten sich die Marvel-Fans gedulden: Ende letzter Woche kam das mit Spannung erwartete Superhelden-Abenteuer "Black Widow" weltweit in die Kinos. Der unter der Regie von Cate Shortland entstandene Streifen erzielte bereits am ersten Wochenende traumhafte Einspielergebnisse: "Box Office" meldete satte 80 Millionen Dollar Kinoeinnahmen allein aus den USA. Zusammen mit weiteren 78 Millionen Dollar auf dem internationalen Kinomarkt erreichte der Film weltweit somit 158 Millionen Dollar. Dies gilt als das beste Box-Office-Debüt seit der Corona-Pandemie.

Doch nicht nur im Kino erfreut sich der Film mit Scarlett Johansson großer Beliebtheit: Parallel zum Kinostart erschien " Black Widow " weltweit über den kostenpflichtigen VIP-Zugang des Streaming-Dienstes Disney+. Hierüber konnte Disney am ersten Wochenende weitere Einnahmen in Höhe von 60 Millionen Dollar generieren. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen somit auf 215 Millionen Dollar, was angesichts der Tatsache, dass es noch keinen Kinostart in China gibt, durchaus beeindruckt.

Auch Disneys Medien- und Unterhaltungsvertriebsvorsitzender Kareem Daniel zeigte sich begeistert: "'Black Widows' starke Performance an diesem Wochenende bestätigt unsere flexible Vertriebsstrategie, Franchise-Filme für ein echtes Kinoerlebnis in den Kinos zur Verfügung zu stellen und, da die COVID-Sorgen weltweit weitergehen, den Konsumenten, die es vorziehen, zu Hause auf Disney+ zu schauen, eine Wahl zu bieten."

In Deutschland gelangte "Black Widow" mit 205.000 verkauften Tickets ebenfalls an die Spitze der Kinocharts. Dabei läuft der Film hierzulande nur in etwa halb so vielen Kinos wie üblich: Aus Protest gegenüber der Parallelvermarktung auf Disney+ hatten sich viele Betreiberinnen und Betreiber geweigert, den Film zu spielen. Wie lange Disney dieses Hybrid-Verfahren beibehalten will und ob der Konzern weiterhin die daraus resultierenden Einspielergebnisse veröffentlichen wird, ist ungewiss.