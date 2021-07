Queen Latifah über Rolle in The Equalizer: "Wenn sie liebt, dann mit Haut und Haaren"

Sie ist eine echte Powerfrau – und ein Multitalent, das seinesgleichen sucht: Queen Latifah ist nicht nur eine berühmte Sängerin, sondern auch ein aufstrebender Stern am Hollywood-Himmel. Der neueste Hit der Schauspielerin? "The Equalizer" (ab 12. Juli 2021 immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf) – ein Reboot der berühmten gleichnamigen Action-Serie aus den 80er-Jahren.

Queen Latifah verriet im exklusiven Interview, wie es für sie war, in die Rolle der geheimnisvollen CIA-Agentin Robyn McCall zu schlüpfen: "Sie wird schließlich zum Equalizer, nachdem sie aus der CIA verbannt wird. Als Konsequenz erfährt sie eine herbe Ernüchterung und Enttäuschung – und will nichts mehr mit dem Laden zutun haben. Doch wie der Teufel es will, gerät sie in einen Fall, der sich um ein kleines Mädchen dreht. Und natürlich will sie da involviert sein. In dieser Situation stellt sich die Frage: Wo können Menschen um Hilfe bitten, wenn sie keine Möglichkeit haben, die Polizei zu rufen? Genau diese Aufgabe will Robyn übernehmen. Die Hilflosen, die keine eigene Stimme haben, können bei ihr Schutz finden. Sie nennt sich nicht selbst den 'Equalizer', aber sie wird zu einem. Sie bringt die Dinge wieder ins Gleichgewicht. Und wenn andere Menschen unfair behandelt werden, sorgt sie für die nötige Gerechtigkeit."