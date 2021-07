RTL Aktuell: Darum musste Peter Kloeppel mit Handy-Licht moderieren

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen – dieser Grundsatz galt am Wochenende auch im RTL-Sendezentrum in Köln: Mitten in der Livesendung "RTL Aktuell" fiel am Sonntagabend der Strom aus. Der diensthabende Moderator Peter Kloeppel ließ sich allerdings nicht lange beirren: Er zückte sein Mobiltelefon und moderierte mit dessen Licht weiter. Inzwischen hat RTL den Vorfall via Twitter kommentiert.