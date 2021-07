Die Hitwisser 2021: Diese Promis sind in der VOX-Quizshow dabei

In neuen Folgen von "Die Hitwisser" geht es wieder um das Musikwissen der Promi-Teams. Wer kennt sich am besten aus?

2020 quizzten sich unter anderem Tim Mälzer und Sasha durch die Welt der Musik, nun geht es wieder los: Vier Promi-Rateteams ringen in der neuen Staffel des VOX-Musikquizes "Die Hitwisser"um die Krone. Das Prinzip ist nach wie vor nicht die Neuerfindung des Rades, weshalb die Quizshow in erster Linie mit der Musik-Begeisterung der Teilnehmer steht und fällt. Im privatem Rahmen – und bewusst nicht im Studio – soll sich über die gehörten Songs, die spezifischen Musikthemen zugeordnet sind, ausgetauscht werden. Es geht immer auch um die Frage: Was verbinden die Kandidaten mit dem Lied? Dabei darf in Erinnerungen geschwelgt werden, und es werden Erfahrungen in Sachen Party geteilt. Welches Promiteam kann mit seinem Musikwissen die anderen übertrumpfen?