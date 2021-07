The Equalizer und Biohackers: Streaming-Tipps der Woche

Als Agentin Robyn McCall tritt Queen Latifah in die Fußstapfen von Denzel Washington. Welche Streaming-Highlights die Woche sonst noch bereithält, verrät die Übersicht.

Action-Fans aufgepasst: Kämpfte 2014 und 2018 noch Denzel Washington als "Equalizer" für die Gerechtigkeit, setzt das Franchise nun auf geballte Frauenpower. In der neuen Action-Crimeserie "The Equalizer" steht keine Geringere als Golden-Globe-Preisträgerin Queen Latifah als Robyn McCall vor der Kamera und beschützt die Hilflosen vor dem Bösen. Was Netflix, AppleTV+ und Co in den nächsten Tagen sonst noch so zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Equalizer" (Sky Ticket) Ihrer Tätigkeit als Agentin hat Robyn McCall (Queen Latifah) in der Actionserie "The Equalizer" längst abgeschworen. Stattdessen will sie für ihre Tochter Delilah (Laya DeLeon Hayes) sorgen. Als einer Teenagerin jedoch ein Mord in die Schuhe geschoben wird, kann Robyn nicht anders. Sie verwandelt sich in eine todesmutige Kämpferin für Gerechtigkeit.

Bei den Begriffen McCall und Equalizer dürfte es bei Action-Enthusiasten klingeln. Schließlich schlüpfte Denzel Washington 2014 und 2018 in zwei "The Equalizer"-Filmen sehr überzeugend in die Rolle des gewaltbereiten Gerechtigkeitsfanatikers Robert McCall. In der gleichnamigen Serie gibt nun Queen Latifah, 2007 mit dem Golden Globe prämiert, die knallharte Rächerin. Zwar fällt das Reboot der Action-Crimeserie der 1980er-Jahre recht konventionell aus, solide Krimi-Unterhaltung ist ab 12. Juli bei Sky Ticket aber trotzdem geboten.

"Schmigadoon!" (Apple TV+) Um ihrer Beziehung neuen Schwung zu verleihen, starten Melissa (Cecily Strong) und Josh (Emmy-Preisträger Keegan-Michael Key) in "Schmigadoon!" einen Backpacking-Trip. Während ihrer Reise entdeckt das Paar eine magische Stadt, in der die Bewohner in einem Musical der 1940er-Jahre leben. Schnell finden Melissa und Josh Anschluss, doch nicht alle Bürger Schmigadoons sind den Neuankömmlingen wohlgesinnt.

Wer den 1947 uraufgeführten Broadway-Klassiker "Brigadoon" kennt, weiß: Raus kommt hier nur, wer die wahre Liebe findet. Dass es ausgerechnet Melissa und Josh nicht gelingt, die Stadt zu verlassen, sorgt in der Comedyserie für jede Menge Reibereien und vor allem viele urkomische Musical-Einlagen. Die verrückte Parodie legendärer Musicals startet am 16. Juli bei Apple TV+.

"Es ist zu deinem Besten" (Amazon Prime Video) Vielen Vätern ist es unwohl dabei, ihre Töchter mit einem Partner ziehen zu lassen und wenn, dann am besten nur mit einem Mann, den sie selbst ausgesucht haben. In "Es ist zu deinem Besten" verkörpert Heiner Lauterbach mit steif zurückgekämmtem Haar und Hosenträgern einen dieser Väter – nämlich den reichen Wirtschaftsanwalt Arthur, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass die Kanzlei von seiner Tochter Antonia (Janina Uhse) samt einem von ihm vorgeschlagenen Anwaltsgatten weitergeführt wird. Blöd nur, dass Arthur es stattdessen mit dem linken Weltverbesserer und Anti-Kapitalisten Alex (Jacob Matschenz) zu tun bekommt.

Wie es aussehen könnte, wenn bei den Erzeugern die Beißhemmungen fallen, das spielt die Komödie mit vielen lustigen Szenen durch. Drei ungleiche Väter – neben Heiner Lauterbach von Jürgen Vogel und Hilmi Sözer verkörpert – versuchen mit allen Mitteln, die Partner ihrer Töchter loszuwerden. "Es ist zu deinem Besten" ist ein kurzweiliger Wohlfühlfilm, der mit viel Schauspielpower für Unterhaltung ohne großen Tiefgang sorgt. Der 2020 erschienene Film ist ab 8. Juli bei Amazon Prime Video zu sehen.

"Biohackers: Staffel 2" (Netflix) In der zweiten Staffel von "Biohackers" kommt es für die Medizinstudentin Mia (Luna Wedler) zum Super-Gau. Sie kann sich an nichts aus den letzten drei Monaten erinnern. Wem kann sie noch vertrauen? Wer hat ihre Amnesie ausgelöst? Und was hat die undurchsichtige Professorin Lorenz (Jessica Schwarz) damit zu tun?

Auch in den neuen Folgen der Thrillerserie wird im beschaulichen Universitätsstädtchen Freiburg im Breisgau wieder am Menschen herumexperimentiert. Trotz taffer Frauenrollen, die in Person von Luna Wedler und Jessica Schwarz von starken Schauspielerinnen verkörpert werden, bleibt auch in der zweiten Staffel der Netflixserie "Biohackers" die Wissenschaft der Star. Und die ist inzwischen zu so viel mehr imstande, als der Laie sich vorstellen kann ... Weiter geht es am 9. Juli bei Netflix.

"Paris Police 1900" (Sky Ticket) Die französischen Crimeserie "Paris Police 1900" lädt zur bildgewaltigen Zeitreise in die Belle Epoque: 1899 hat der junge Inspektor Antoine Jouins (Jérémie Laheurte) eine knifflige Aufgabe vor der Brust: Nicht nur erwartet ihn ein Sexskandal, sondern auch eine Verschwörung innerhalb der eigenen Reihen. Was hat es mit der jungen Frau auf sich, deren Leiche in einem auf der Seine treibenden Koffer gefunden wurde? Und welche Verbindungen hat der Mord zur Politik?

Dass "Paris Police 1900" immer wieder mit "Babylon Berlin" verglichen wird, kommt nicht von ungefähr: Ähnlich wie die deutsche Krimiserie verknüpft auch das französische Retro-Format akkurat recherchierte historische Geschehnisse und Figuren mit fiktiven Charakteren. Das Ergebnis sind acht fesselnde Folgen, die ein düsteres Bild von Paris während der Jahrhundertwende zeichnen. Die Serie startet am 14. Juli bei Sky Ticket.