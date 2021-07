Schauspielerin Jodie Turner-Smith in Cannes bestohlen

So hatte sich Jodie Turner-Smith ihren Besuch beim Filmfestival in Cannes sicher nicht vorgestellt. Der Schauspielerin wurde Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro geklaut.

Zuvor hatte die 34-Jährige selbst eine Andeutung auf Twitter gemacht: "Dachte nicht, dass ich an meinem letzten Tag in Cannes zweieinhalb Stunden auf dem Polizeirevier verbringen würde, aber hier sind wir ...", schrieb sie. Ein Insider versorgte "Variety" mit weiteren Details: Demnach soll der entwendete Schmuck "mehrere zehntausend Euro" wert sein. Neben glitzernden Designer-Stücken sei wohl auch der Ehering von Turner-Smiths Mutter abhandengekommen. Nach ersten nicht offiziell bestätigten Erkenntnissen der Polizei soll sich niemand gewaltvoll Zugang zum Zimmer verschafft haben. Der oder die Täter hatten also offenbar einen Schlüssel. Ob der Schmuck wiedergefunden wird, ist ungewiss.