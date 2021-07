Claudia Obert bekommt Nachhilfe von Influencern

Wie gut kennt sich Claudia Obert, die selbst zum gefeierten Meme geworden ist, in den Sozialen Medien aus? In einer neuen Joyn-Sendung bekommt sie Nachhilfe.

Ab Donnerstag, 15. Juli, besucht Obert über sechs Folgen (immer donnerstags in Doppelfolgen auf Joyn sowie gebündelt ab 15. Juli auf Joyn PLUS+) erfolgreiche Influencerinnen und Influencer aus unterschiedlichen Bereichen: Food, Fitness, Beauty, Erotik, TikTok und YouTube lernt sie mithilfe von @nicolette.vlogt, @juliabeautx, @paul_unterleitner, @dalia, @hannasecret und @marc_rene_lochmann besser kennen. Die Social-Media-Stars zeigen ihr Tipps und Tricks wie etwa den korrekten Einsatz eines Ringlichts.

Obert wiederum versorgt die jungen Menschen mit ihrem jahrelangen Fachwissen aus Show- und Modebusiness. Am Ende der jeweils 20-minütigen Episoden steht nur ein Ziel: "Den besten Content habe nachher ich. Niemand influenct in Zukunft so gut wie ich."