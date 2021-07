The Mallorca Files - 2. Staffel: launige Ferienspannung

Auch in der zweiten Staffel der Serie von Dan Sefton ist das Ferienparadies eigentlich wieder der Star. Wenn die eher unterkühlte Britin Miranda und der bayrische Lebemann Max flirtend durch pittoreske Gassen ermitteln oder die Drohne mal wieder einen Küstenstreifen einfängt, dann möchte man umgehend die Koffer packen. Dabei stören auch die Mordfälle in der mallorquinischen High Society nicht, die von den beiden zwar mit messerscharfem Verstand, aber eben auch einer gewissen Leichtigkeit geknackt werden. Selbst ein so heikles Thema wie das grausige Vermächtnis einer Bluttat aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs wird in der Folge "Einmal ein Held sein" so verpackt, dass man umgehend das Gefühl hat, am Ende werde schon alles gut werden.