Die Bachelorette 2021: Fitnessfreaks sind unerwünscht

"Die Bachelorette" Maxime Herbord will in der RTL-Show ihren Traummann finden. Einen Fitnessfanatiker will sie nicht. Ob sie da in dem Format wirklich richtig ist ..?

Im Vorfeld der nunmehr achten Staffel der Kuppel-Parade "Die Bachelorette" hielt sich längere Zeit hartnäckig das Gerücht, mit Chethrin Schulze (29) könnte nach Melissa Damilia (25) erneut eine ehemalige "Love Island"-Kandidatin zur Verteilerin der begehrten Rosen werden. Stattdessen ist es nun Maxime Herbord , die in diesem Jahr vor laufenden Kameras auf Männerfang geht. Doch auch die 26-Jährige ist bereits bestens mit der Datingshow-Maschinerie vertraut: Als Kandidatin des Pendants "Der Bachelor" buhlte sie 2018 zunächst um die Gunst von Daniel Völz (36) – und entschied sich in der sechsten Folge dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen.

Halb so wild, denn vor zwei Jahren verliebte sich die Halb-Niederländerin in den Schlagzeuger David Friedrich (31), der seinerseits selbst 2017 bei RTL um das Herz der damaligen "Bachelorette" Jessica Paszka (31) kämpfte. Nachdem jedoch das Liebesglück von Maxime und ihrem David im Februar 2021 zerbrach, soll nun auf Griechenland unter 20 liebeshungrigen Singlemännern adäquater Ersatz für den Mann an ihrer Seite gefunden werden. Ihre eigene Erfahrung mit der Show will die Kommunikationsdesignerin (und – Überraschung! – Influencerin) nutzen, um sich selbst die Nervosität zu nehmen. Immerhin wisse sie genau, wie die Kandidaten sich fühlen: "Das hilft mir, etwas entspannter zu sein, weil ich weiß: Ich bin nicht die Einzige, die aufgeregt ist", so die neue Rosenkavalierin im Gespräch mit RTL.