GZSZ: Neue Darstellerin Stella Denis-Winkler spielt Svenja Steiner

Ein neues Gesicht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Stella Denis-Winkler wird in der RTL-Serie als TV-Produzentin Svenja Steiner einem Serien-Urgestein "den Kopf verdrehen".

Manchen Fans dürften sie vielleicht bekannt vorkommen: Erst 2017 stand Stella Denis-Winkler für eine kleine Gastrolle für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Nun stößt die Schauspielerin zum festen Ensemble der Soap: Ab Mittwoch, 14. Juli, ist die 41-Jährige als Svenja Steiner in der RTL-Daily (montags bis freitags, 19.40 Uhr) zu sehen.

Erste Einzelheiten zu ihrer neuen Rolle hat Denis-Winkler nun in einem Interview mit dem Sender RTL verraten: So sei Svenja eine "sympathische, lebenslustige und zielstrebige TV-Produzentin", die mit einer Kochshow für Wirbel sorgen werde. GZSZ-Liebhaber dürften vor allem bei der Ankündigung Denis-Winklers hellhörig werden, ihre Figur werde "einem allseits bekannten 'Starkoch' den Kopf verdrehen". Ganz klar: Dabei kann es sich nur um Leon Moreno (Daniel Fehlow) handeln, der eigentlich mit Nina (Maria Wedig) zusammen ist. Chaos ist also vorprogrammiert!

Die ersten Drehwochen hat Denis-Winkler schon hinter sich. Ihr bisheriges Fazit: "Super! Ich habe großen Spaß und fühle mich in der GZSZ-Family wahnsinnig aufgehoben und wohl", so die Darstellerin. Für ihre Rolle wünsche sie sich auch in Zukunft "weiterhin spannende Geschichten".

Stella Denis-Winkler wurde am 7. Januar 1980 in Saarlouis geboren. In der Vergangenheit war sie bereits in "4 Blocks", der "Lindenstraße" und dem "Tatort" zu sehen und war außerdem lange als Theaterschauspielerin tätig.