Peter Kloeppel: So tickt Angela Merkel

Am 15. Juli widmet RTL Kanzlern Angela Merkel eine Spezialsendung. Peter Kloeppel hat nun in einem Podcast verraten, wie er die scheidende Kanzlerin sieht.

Im "Mediengruppe RTL Podcast" sprach der Journalist nun schon vorab darüber, wie die Kanzlerin seiner Meinung nach tickt. "Man könnte sagen, sie ist ein arbeitsamer Mensch, wie viele Millionen anderer Menschen auch in Deutschland", so Kloeppel. Selbstverständlich unterscheide sich Merkel aber von den meisten anderen Bürgern, immerhin sei sie "in einer extrem herausgehobenen Position mit einer außergewöhnlichen Art, politische Probleme in Deutschland anzugehen". Genau diese Art kam allerdings nicht immer gut an – auch bei dem 62-Jährigen nicht. Es habe Situationen gegeben, "da hätte ich mir gewünscht, dass sie manchmal etwas schneller entscheidet", so Kloeppel im Interview.