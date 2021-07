Der dunkle Turm: Kritik zum Film bei VOX

Der junge Jake Chambers (Tom Taylor, rechts) und der Revolvermann Roland (Idris Elba) begeben sich auf die Jagd nach dem Zauberer. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Revolvermann Roland (Idris Elba) und der "Mann in Schwarz" genannte Zauberer Walter (Matthew McConaughey) stehen sich unversöhnlich gegenüber. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Roland (Idris Elba) streift auf der Suche nach Rache einsam durch seine Welt. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Walter (Matthew McConaughey) streift durch unsere Welt - und niemand ahnt, dass er das Universum zerstören will. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Das laut Eigenaussage wichtigste Werk des US-Autors Stephen King galt lange als unverfilmbar. Doch Regisseur Nikolaj Arcel setzte den Stoff unter anderem mit Idris Elba (rechts) und Tom Taylor 2017 doch um. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Revolvermann Roland (Idris Elba) ist der Letzte seiner Art. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Entgegen anderslautender Vermutungen halluziniert Jake (Tom Taylor) nicht nur. Was er sieht, ist tatsächlich real. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.

Matthew McConaughey überzeugt uneingeschränkt in der Rolle des finsteren Zauberers. Fotoquelle: TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and MRC II Distribution Company L.P.