Der Kroatien-Krimi: Tote Mädchen – ARD zeigt erneut Jasmin Gerats Debüt

Erste Folge von Staffel 8

Die "Bachelorette" ist kein Butterbrot!

Die Bräutigamschau hat begonnen: Die neue "Bachelorette" Maxime Herbord hat ihre ersten Rosen verteilt. Mit einem Kandidaten passte es aber so gar nicht. Lesen Sie hier, was in der ersten Folge passiert ist.

