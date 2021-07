Angela Merkel: Juncker nennt in RTL-Doku die Gründe für ihr Zittern

An der körperlichen Belastbarkeit seiner gleichaltrigen Kollegin scheint der 66-Jährige allerdings nicht zu zweifeln: "Ich habe sie in vielen nächtlichen Sitzungen erlebt, da war sie putzmunter". Merkel sei für ihn oft der Fels in der Brandung gewesen: "Sie hat mich manchmal, wenn ich der Verzweiflung nahe war, getröstet. Und hat gesagt: Jean-Claude, in der Ruhe liegt die Kraft."