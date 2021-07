ZDF sucht für Doku nach Nichtwählern

Viele Deutsche verzichten darauf, bei politischen Wahlen ihre Stimme abzugeben. Was sind ihre Gründe dafür? Das möchte das ZDF in einer Doku herausfinden.

Satte 91,1 Prozent aller stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gingen bei der Bundestagswahl 1972 zur Urne. Zahlen, die aus heutiger Sicht utopisch erscheinen: 23,8 Prozent der Menschen hierzulande, also fast ein Viertel aller Wahlberechtigten, enthielten sich im Jahr 2017 der Stimmabgabe. Doch warum eigentlich?

Um diese Frage zu beantworten, hat das ZDF nun einen ungewöhnlichen Aufruf gestartet: Unter dem Hashtag #warumichnichtzurWahlgehe sollen all diejenigen, die nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauchen machen und sich gerne äußern möchten, den Grund dafür in den sozialen Medien teilen.

Die Doku-Reihe "Am Puls Deutschlands" will mithilfe der Online-Rückmeldungen Personen suchen, die in einer Ausgabe zum Thema Nichtwählen über ihre Beweggründe sprechen möchten. Der ZDF-Reporter Jochen Breyer will herausfinden, weshalb sich Menschen von der Politik abwenden und wie man dem in Zukunft entgegenwirken kann.