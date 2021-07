Fraueng'schichten: Comedy-Reihe mit Angela Ascher geht weiter

Bayerisch, bissig und extrem wandlungsfähig: Dies sind drei der Adjektive, die Angela Aschers Engagement in der BR-Comedyreihe "Fraueng'schichten" wohl am besten beschreiben. Im April 2020 schlüpfte die inzwischen 43-jährige Schauspielerin erstmals in ihre höchst ambivalenten Rollen: Von der androgynen Wertstoffhof-Chefin bis zur bigotten Pfarrhaushälterin – kaum ein Frauentyp war vor einer satirischen Verkörperung durch die Schauspielerin und Comedienne sicher. Nun wird die zweite Staffel nach einer mehrmonatigen Pause auf dem altbekannten Sendeplatz am Freitagabend fortgesetzt.