"Queens of Comedy": Top-Frauen geben sich die Ehre

Neben den bereits Genannten tauchen auch Joyce Ilg, Gisa Flake, Dela Dabulamanzi, Gisela Schneeberger, Maria Clara Groppler, Ariane Müller und Julia Gámez Martin in den meist kurzen Szenen und knapp einer halben Stunde Spielzeit pro Folge auf. Das Konzept von Head-Autorin Tanja Sawitzki ("Sekretärinnen – Überleben von 9 bis 5", "Beste Schwestern") will "die unterschiedlichsten Frauentypen in allen Lebenssituationen feiern und so einen weiblichen Blick auf Zeitgeist und Zeitgeschehen schaffen". Die neue Sketch-Comedy, die an sechs Freitagen gesendet wird, aber auch ab komplett ab 16. Juli in der ZDF-Mediathek steht, ist sowohl in den Hauptrollen als auch in den Schlüsselpositionen hinter der Kamera durchweg weiblich besetzt.