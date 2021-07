Käthe und ich – Das Findelkind: Kritik zum ARD-Film

Der Psychologe Paul Winter (Christoph Schechinger) macht wieder Schweres durch, obwohl es zu Beginn des nun wiederholten zweiten Films der Freitags-Reihe "Käthe und ich" erst mal ganz anders aussieht. Da jagt auf dem Gemeinschaftshof (mit Tierarztpraxis!) die Shepherd-Hündin Käthe, die sonst Paul immer so segensreich bei seinen Therapien begleitet, einer Gans hinterher. Und wer da sagt, es wäre Tierquälerei, ist ein Schuft. Käthe will nur spielen – und zum Lachen ist es ja auch.

Andererseits ist Pauls Schicksal, durchaus traurig. Nicht nur, dass seine Frau Erina (Nadja Bobyleva), vormals immerhin eine weltweit erfolgreiche Ballerina, seit einem Autounfall gelähmt im Wachkoma liegt – man will Paul auch noch zum Vater des Babys machen, dass da so drollig in Windeln gewickelt im Garten des schönen Gemeinschaftsgehöfts an der Mecklenburger Müritz liegt.