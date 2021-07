Daisy Ridley: "Ich habe mich zur Kämpferin entwickelt"

Das Sci-Fi-Abenteuer ist nichts für schwache Nerven: In "The Chaos Walking" (kurz nach Kinostart bei Sky und Sky Ticket) ist "Star Wars"-Darstellerin Daisy Ridley an der Seite von "Spiderman"-Star Tom Holland nach einer Bruchlandung auf einem fernen Planeten namens "New World" gestrandet. Besonders Daisys Filmfigur Viola muss in der feindlichen Welt von Anfang an um ihr Leben fürchten – und entwickelt sich so zur mutigen Heldin.