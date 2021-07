"plan b: Auf nachhaltigen Pfoten" – Auch die Haustierhaltung verändert sich

Viele Menschen schafften sich während der Pandemie eine Haustier an, so mancher Corona-Welpe musste aber schon umziehen. Janine Berger setzt sich für eine "nachhaltige Vermittlung" ein.

Frühjahr 2020: Die Corona-Pandemie hat Deutschland erreicht, die Menschen müssen zu Hause bleiben. Ein idealer Zeitpunkt also, um sich ein Haustier zuzulegen – dachte sich wohl so mancher. Laut Zahlen des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands zogen im vergangenen Jahr 1,6 Millionen mehr Katzen und Hunde in deutsche Familien ein, als noch in den Vorjahren.