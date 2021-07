Markus Söder im ARD-Morgenmagazin: Hochwasserkatastrophe ein "Weckruf"

Bei seinem letzten Besuch in Berchtesgaden forderte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mehr Tempo beim Klimaschutz. Doch unter der über 60 Jahre andauernden CSU-Regentschaft ist nicht viel passiert: "Wer hat Sie denn da gebremst beim Klimaschutz?": Diese Frage stellte Moderator Till Nassif am Montag im "ARD-Morgenmagazin".

Bayern liege beim Klimaschutz besser als die meisten anderen Länder, verteidigte Söder: Dies beträfe die erneuerbaren Energien, den CO2-Ausstoß und die Anzahl der Biobauern. Aber das reiche nicht: "Wir brauchen einen Klimaruck in Deutschland!" Die Starkwetterereignisse von vergangener Woche seien ein "Weckruf": Der CSU-Politiker forderte "Klimaanpassung jetzt", aber auch "Schutz und Vorsorge" für die Zukunft. Nassif hakte nach: Werde Bayern das Ziel der Klimaneutralität nun also von 2040 auf einen früheren Zeitpunkt verlagern? "Bayern hat das ehrgeizigste Ziel in ganz Deutschland", betonte Söder. "Der Bund hat als Ziel 2050 gemacht, viele Bundesländer auch, manche gehen auf 2045. Nur Bayern und Baden-Württemberg setzen auf 2040." Daran, so wurde schnell klar, solle sich auch in Zukunft nichts ändern.