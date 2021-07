Neben der Spur – Erlöse mich: Kritik zum Film im ZDF

Was Ulrich Noethen und seinen Partner Juergen Maurer anbetrifft, hat die sechste Folge der ZDF-Thrillerreihe "Neben der Spur" (2020, nun erneut im ZDF) alles, was ein spannendes Drama braucht. Man nimmt den beiden noch die fiesesten Plot-Ideen ab. Ulrich Noethen ist als Psychiater Joe Jessen ein Mann, der alles weiß und alles kann. Dass er vor Kurzem einen Mörder in Notwehr erschießen musste, wirft ihn allerdings aus der Bahn. Ausgerechnet er, der die Wahnvorstellungen anderer zu kurieren versucht, wird nun selbst auf Schritt und Tritt von dem Getöteten verfolgt.