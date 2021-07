Javier Bardems Mutter Pilar gestorben

Javier Bardem ("Eat Pray Love") trauert um seine Mutter: Die spanische Schauspielerin und Aktivistin Pilar Bardem starb am Samstag im Ruber Krankenhaus in Madrid. Zuvor hatte sie unter einer Lungenerkrankung, jedoch nicht an Covid-19 gelitten. Sie wurde 82 Jahre alt.

Pilar Bardem wurde im März 1939 in der andalusischen Stadt Sevilla geboren. Ihre Eltern waren die Schauspielerin Matilde Muñoz Sampedro und der Schauspieler Rafael Bardem. Ihr Bruder war der Filmregisseur Juan Antonio Bardem. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium und einer darauffolgenden Modelkarriere begann Bardem in den 1970-ern mit dem Schauspiel: Sie trat im Theater und in der Operette auf. Außerdem übernahm sie zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen.

Die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz ist seit 2010 mit Javier Bardem verheiratet. Am Sonntag postete die 47-Jährige einige Fotos von ihrer Schwiegermutter. Dazu schrieb sie auf Spanisch: "Meine liebste Pilar, ich schaue mir dieses Foto an und frage mich, wie wir wohl reagiert hätten, wenn uns jemand in diesem Moment all die wunderbaren Pläne erzählt hätte, die das Schicksal jenseits der Leinwand für uns bereithielt." Sie fuhr fort: "Du warst immer so gut zu mir." Und weiter: "Ich hätte mir keine bessere Schwiegermutter wünschen können. Danke für all die Liebe, die du uns, deinen Kindern, Enkelkindern, deiner Familie und Freunden gegeben hast. Du hast mir so viel gegeben. Danke, dass du immer zu denen gestanden hast, die es am meisten brauchten, und dass du deine Stimme gegen Ungerechtigkeit erhoben hast ..."