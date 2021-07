ARD-Doku über Querdenker: Wer sind diese Menschen?

Vieles, was zuvor undenkbar schien, wurde mit Ausbruch der Coronapandemie Realität. Das zeigt auch der Blick auf so manche gesellschaftliche Strömung: Scheinbar unpolitische Bürger taten plötzlich ihre Meinung kund, gingen demonstrieren und schimpften auf die Regierung. Am auffälligsten zeigt sich diese Entwicklung bei der sogenannten "Querdenken"-Bewegung. Tausende Menschen aus der Mitte der Gesellschaft protestierten erst gegen Masken und Maßnahmen, später gegen die Impfung, aber auch gegen eine angebliche "Corona-Diktatur". Nicht wenige von ihnen radikalisierten sich in den letzten Monaten immer mehr. Wer sind diese Leute? "Die Story im Ersten" forscht nach.