Die kalten Ringe: gesamtdeutsche Mannschaften bei Olympia

Bei den Olympischen Spielen von Tokio 1964 traten Sportler aus BRD und DDR unter einen gemeinsamen Flagge an. Eine Doku in der ARD blickt zurück.

"Die kalten Ringe – Gesamtdeutsch nach Tokio 1964" ist die Dokumentation von Thomas Grimm (RBB) überschrieben: Sie erinnert an ein Kuriosum deutscher Sportgeschichte. Insgesamt sechsmal traten Sportler aus den beiden deutschen Staaten – von 1956 bis 1964 – bei Olympischen Sommer- und Winterspielen in einer "gesamtdeutschen Mannschaft" an. Lange hatte das Internationale Olympische Komitee die Vertretung Ostdeutschlands nicht anerkannt – eine Fortsetzung des Kalten Kriegs mit anderen Mitteln. Doch das IOC unter Avery Brundage wollte die symbolische Vereinigung.