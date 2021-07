Princess Charming 2021: Siegerin spricht schon von Hochzeit

Die Siegerin der ersten "Princess Charming"-Staffel ist gefunden. Im Finale der lesbischen Datingshow schmiedete sie sogar schon Heiratspläne.

Vorsicht Spoiler: Wenn Sie nicht wissen möchten, wer das Finale gewonnen hat, dann lesen Sie nun nicht weiter.

"Was ich sehr interessant finde, ist, dass Lou sehr zart wirkt, aber sehr stark ist. Und bei Elsa, sie wirkt beim ersten Blick sehr hart, aber ist glaube ich im Inneren auch sehr zart", schwankt Irina im Finale der TVNOW-Datingshow zwischen den letzten zwei Single-Ladys. Dass die beiden so grundverschieden sind, macht die Sache nicht leichter. "Ich finde es spannend, dass ich im normalen Leben wahrscheinlich keine von beiden gedatet hätte. Und mich dann aber beide durch ihre Art so bezaubert haben, dass ich mich drauf einlassen konnte."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die Finaldates sollten bei der Entscheidung helfen. Mit Lou machte Irina eine romantische Kutschfahrt durch die Stadt. "Jetzt hat es wirklich was von königlichem Ehepaar", verliebte sich Lou immer mehr in die Princess. "Alles macht mich nervös, und du bist mein Anker. Es kribbelt überall in mir."

Abends beim Kuscheln fragte sie dann: "Würdest du auch einen Ring tragen wollen?" Irina war von den konkreten Heiratsplänen etwas überrascht: "Das sind schon wichtige Fragen für dich." Die gemeinsame Nacht verlief jedoch ganz nach ihrem Geschmack: "Wir sind uns nähergekommen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Aber so war es genau perfekt."

"Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich bin überglücklich und könnte die ganze Welt umarmen", strahlte Lou vor Liebe. Trotzdem wusste sie, dass Irinas Wahl auch auf Elsa fallen könnte: "Ich möchte, dass du auf dein Herz hörst. Egal, was das für eine Entscheidung wird, dass du damit glücklich bist." Irina bewunderte die Stärke der zehn Jahre jüngeren Lou: "Ich fühle mich immer ein bisschen stärker, wenn sie an meiner Seite ist."

Wahrsagerin liest im Kaffeesatz

Mit Elsa wagte die Princess dann einen Rundflug über die Liebesinsel. Trotz Flugangst fühlte sie sich in Elsas Arm sicher: "Sie kann mir schnell die Angst nehmen." Anschließend trafen die beiden eine Wahrsagerin, die ihnen im Kaffeesatz die Zukunft vorhersagte. Die Worte der Dame rührten Elsa zu Tränen: "Du musst vor nichts Angst haben." Irinas Kaffeesatz verriet: "Zwei Menschen denken an dich. Dein Herz ist allerdings nur bei einer Person." Das brachte auch Irina zum Weinen, denn sie war innerlich hin- und hergerissen.

"An Elsa mag ich total, dass wir einerseits Quatsch reden können, aber auch andererseits schnell sehr tiefgründige und sehr schöne Gespräche führen können." Allerdings blieben immer noch Zweifel an Elsas Gefühlen: "Du bist so schwer zu lesen." Die Zweifel wollte Elsa beseitigen: "Was ist deine größte Angst bei mir?" Irina gestand: "Dass du das alles hier als eine Erfahrung siehst."

Die Nacht nutzte Elsa, um Irina eine andere, gefühlvolle Seite zu zeigen. "Es war total nah und intensiv. Sie hat mich gar nicht mehr losgelassen", erzählt Elsa am nächsten Morgen. "Ich fasse Elsa total gerne an. Sie hat eine sehr schöne Haut und die Küsse fühlen sich sehr, sehr schön an", genoss die Princess jede Minute. "Ich finde es super schön, dass in der Nacht auch das Körperliche eher im Hintergrund stand und wir beide einfach die Nähe genossen haben."

Dadurch stieg jedoch auch Irinas Unsicherheit. Mit wem wollte sie eine gemeinsame Zukunft starten? "Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mich noch nicht entschieden. Dass ich heute Abend eine von beiden verletzen werde, versuche ich gerade noch ein bisschen von mir zu drängen."

Dann war die letzte Ladies' Night gekommen – der Moment der Wahrheit. "Ich habe da auf meinen Bauch und auf mein Herz gehört. Und beide haben mir das gleiche gesagt", traf Irina ihre Wahl. Am Pool der Liebesvilla ließ sie ihre schönsten Momente mit Elsa Revue passieren. "Aber gleichzeitig dachte ich auch, das ist ein ganz schönes Auf und Ab mit dir." Deshalb forderte Irina die Kette von Elsa zurück: "Ich muss sagen, dass die Gefühle leider nicht so stark sind zu dir, dass ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Und dass, wenn ich auf mein Herz höre, es mir sagt, dass das für Lou schlägt."

Nach der ersten Enttäuschung sammelte sich Elsa schnell: "Ich glaube, ich habe das schon irgendwie erwartet. Einfach weil die beiden mehr Zeit miteinander teilen konnten." Ihre Teilnahme war dennoch nicht umsonst: "Dafür gehe ich mit neuen Freunden, mit neuen Erfahrungen und habe sehr viel über mich selber gelernt."

Dann wandte sich Irina an ihre Herzensdame Lou: "Danke, dass du mich so schön verzaubert hast." Und stellte die Frage, deren Antwort sie schon kannte: "Ob du diese Kette behalten möchtest?" Damit ging die erste lesbische TV-Dating-Show mit einem Feuerwerk über einem glücklich verliebten Pärchen zu Ende.