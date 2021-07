Wahlduelle: Im ZDF streiten Politiker – und das Publikum

Die Bundestagswahl 2021 ist eine besondere. Nach anderthalb Jahren einer alles verändernden Pandemie entscheidet sich am 26. September, wer die Nachfolge von Angela Merkel antreten wird. Wenn die Bundeskanzlerin nach 16 Jahren Regierung das Handtuch wirft, stehen alte Politprofis ebenso bereit wie zahlreiche motivierte Jungpolitiker, die vieles ganz anders machen wollen. Es geht um große Themen: Vom Klimawandel bis zur Frage nach sozialer Gerechtigkeit, von der Corona- bis zur Wohnungspolitik. Bisweilen spalten die Ansichten die Generationen, bisweilen ganze Milieus. Die gesamte Republik scheint im Clinch zu liegen.

Diese Konflikte auszutragen und – im besten demokratischen Sinne – gegenseitig Argumente auszutauschen – darauf setzt ab 22. Juli das TV-Format "Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle" im Zweiten. "Kontrovers und konkret" soll es dabei zugehen. Fünfmal treten donnerstags, auf dem Sendeplatz von "maybrit illner" 22.15 Uhr oder 22.30 Uhr, zwei Politikerinnen und Politiker vor industrieller Kulisse einer ehemaligen Brauerei in Berlin-Neukölln gegeneinander an. Eine Besonderheit, die den Talk im Zweiten von ähnlichen Sendungen unterscheidet: Pro Ausgabe sind auch zwei Publikumsgruppen geladen, die das jeweilige Thema unterschiedlich betrachten – und mitdiskutieren.

Nachdem sich Kevin Kühnert (SPD) und Johannes Vogel (FDP) in einer Vorab-Ausgabe der Sendung Anfang Juli bereits über den "Wohnwahnsinn" und die Frage nach bezahlbaren Mieten gestritten hatten, dreht sich zwischen Anna Peters, Bundessprecherin der Grünen Jugend, und Mike Mohring, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, alles um die "Generation Corona". Unter der Frage "Was wird jetzt für die Jungen getan?", zeigt ZDFinfo die Sendung bereits am Sonntag, 18. Juli, 19.15 Uhr, bevor der Muttersender den Donnerstagabend (22.7., 22.15 Uhr) zur Ausstrahlung nutzt. Beleuchtet werden dringliche Probleme – schließlich ist schon jetzt die Rede von einer "verlorenen Generation", von der viel Verzicht verlangt wurde. Wie solidarisch können nun die Erwachsenen sein? Oder fordern die Jugendlichen zu viel?