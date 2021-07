Scott & Huutsch sind als Serie zurück – aber ohne Tom Hanks

Die eigensinnige Bordeaux-Dogge Huutsch sabberte ich einst in die Herzen der Zuschauer. Nun gehen Huutsch und Herrchen Scott erneut auf Verbrecherjagd – im Serienformat.

Huutsch, eine sabbernde und renitente Riesendogge ließ 1990 die Action-Komödie "Scott & Huutsch" in Deutschland zum Kassenschlager werden. Fernab des "Lassie"- oder "Rin Tin"-Klischees sorgt der mit Sicherheit hässlichste Hund der Filmgeschichte für jede Menge tierische Situationskomik. Faltig, wabblig und triefend schob Huutsch ihr fettig-fleckiges braunes Fell über die Leinwand und treibt mit ihrer naiven Zerstörungswut den ordnungsliebenden Cop Scott (Oscar-Preisträger Tom Hanks) zur Weißglut. Regisseur Roger Spottiswoode ("Der Morgen stirbt nie") gelang eine unterhaltsame Komödie, die durch ihren Wortwitz und einen bestens aufgelegten und damals weit weniger bekannten Tom Hanks bestach.

Nun holt Disney+ den Stoff wieder hervor und macht daraus eine Serie. Wie der Kino-Vater kommt auch der Serien-Sohn auf den Hund: Der einstige Nickelodeon-Kinderstar Josh Peck ("Drake & Josh") spielt den Sohn von Detective Scott Turner, der ihm nach seinem Tod einen Hund zukommen lässt – eine männliche Bordeaux-Dogge, die den verstorbenen Cop so sehr an seine frühere Hündin erinnerte, dass er sie adoptierte und kurzerhand auf denselben Namen taufte. Wie sollte es auch anders sein: Es dauert nicht lange, bis Scottys anfängliche Abneigung verfliegt und sich der sabbernde Koloss als perfekter Sidekick für den ehrgeizigen US-Marshal entpuppt.

Für die Serienadaption holte Schöpfer Matt Nix ("Burn Notice") sage und schreibe fünf französische Mastiffs vor die Kamera, die den vierbeinigen Fleischberg Huutsch verkörpern. Weitere Stars der Serie sind Brandon Jay McLaren ("Ransom", "The Killing"), Anthony Ruivivar ("Scream"), Lyndsy Fonseca ("Desperate Housewives", "Kick-Ass") und Jeremy Maguire ("Modern Family").

Wer auf einen Cameo-Auftritt von Tom Hanks hofft, dürfte in den ersten zwölf Folgen der Serie allerdings enttäuscht werden. Ob es Disney in einer möglichen zweite Staffel gelingt, den Hollywood-Star für die Show zu gewinnen, bleibt natürlich abzuwarten. "Scott & Huutsch" startet am 21. Juli bei Disney+.