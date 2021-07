"Bares für Rares": Jörg Pilawa trödelt zur Primetime

Ganze 42.000 Euro erhielt eine Jura-Studentin für ein Reliquienkreuz, welches ihr die Händlerin Susanne Steiger im Mai 2019 bei "Bares für Rares" abkaufte. Es war das bislang erfolgreichste Exponat der Sendung. Die Hoffnung, selbst vielleicht auch einen echten Diamantring in Omas alter Schmuckschatulle oder ein Gemälde mit Sammlerwert auf dem Dachboden zu finden, sie lebt. Jedenfalls nach wie vor im deutschen Fernsehen. In der mittlerweile 16. Primetime-Ausgabe der Trödelshow "Bares für Rares" bietet Horst Lichter wieder Sammlern und Raritätenbesitzern eine große Bühne in den Weinbergen auf Schloss Johannisberg im Rheingau.

Auch Prominente haben sich von der Trödel-Euphorie längst anstecken lassen. In der Vergangenheit versuchten unter anderem Stars wie Boris Becker, Andi Borg und Felix Neureuther ein liebgewonnenes Unikat an den Händler zu bringen. In der neuen Ausgabe ist TV-Moderator Jörg Pilawa mit von der Partie. Wie er in der Sendung verrät, ist er sogar ein leidenschaftlicher Sammler – von welchem Objekt er sich trennen möchte, bleibt allerdings noch ein Geheimnis. Ob einer der Händler anbeißt? Sechs sind dabei: Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling und Daniel Meyer.