Netflix mit Negativrekord: Das will der Streaming-Riese verändern

Dennoch schafft Netflix derzeit die Grundlage dafür, künftig auch abseits vom klassischen Streaming-Geschäft Geld zu verdienen. Seit Juni orientiert sich der Streaming-Riese am Vorbild Disney und vertreibt über einen eigenen Onlineshop Fan-Artikel. Außerdem befindet sich laut eigener Aussage ein Vorstoß in die Games-Branche "in der Anfangsphase". Für einen guten Start soll der Gaming-Fachmann Mike Verdu sorgen, der von Facebook abgeworben wurde. Diese Ambitionen passen zu den Plänen von Netflix-CEO Hastings, der sein Unternehmen seit Jahren als Konkurrenz zu Social-Media-Diensten wie YouTube aufbauen will.