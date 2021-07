"The Last Duel": Showdown zwischen Adam Driver und Matt Damon

Star-Regisseur Ridley Scott schickt in "The Last Duel" die Topstars Matt Damon und Adam Driver in einen epischen Kampf. Nun erschien der erste Trailer zu dem Hollywood-Kracher.

Für seinen neuen Film "The Last Duel" packt Kult-Regisseur Ridley Scott ("Alien", "Blade Runner") die ganz großen Geschütze aus. Für das Historiendrama, das während des Hundertjährigen Kriegs spielt, konnte der Filmemacher einen hochkarätigen Cast begeistern. Die Hauptrollen spielen der Oscar-Preisträger Matt Damon ("Good Will Hunting") und Adam Driver, bekannt aus "BlacKkKlansman" und "Marriage Story". Außerdem stehen Ben Affleck und Jodie Comer auf der Besetzungsliste.

Der Film, der hierzulande am 14. Oktober in den Kinos starten soll, erzählt vom letzten Gerichtskampf Frankreich. Dieses Strafmaß wurde im Mittelalter vollzogen, um Streitigkeiten zwischen Rittern zu klären. Am 29. Dezember 1386 wurde der letzte derartige Kampf ausgetragen. Aufeinandertrafen damals Jean de Carrouges IV und Jacques Le Gris, die im Film von Damon und Driver dargestellt werden. In seinem neuen Filmkracher adaptiert Ridley Scott das Buch "Auf Ehre und Tod: Ein ritterlicher Zweikampf um das Leben einer Frau" von Eric Jager.

Ein erster Trailer zu "The Last Duel", der nun veröffentlicht wurde, lässt nicht nur knallharte Action erwarten, sondern auch eine ordentliche Prise Drama. Einst enge Freunde, entzweite Jean de Carrouges IV (Damon) und Jacques Le Gris (Driver) ein schlimmer Vorwurf: Die Ehefrau (Comer) von de Carrouges beschuldigt Le Gris, er habe sie vergewaltigt. Weil die Verhandlungen am Hof von Graf Pierre d'Alecons (Affleck) die Situation nicht klären können, muss ein Gerichtskampf das Schicksal der Todfeinde entscheiden.