Die Bachelorette 2021: Maxime Herbord verlor Opa und Großonkel durch Corona

Bei der "Bachelorette" geht es langsam aber sicher in die heiße Phase. Zu ihrem ersten Private Date bittet Maxime Herbord in der aktuellen Folge der Datingshow Dario. Zur Erinnerung: Der Key Account Manager war der Junggesellin schon in der Auftaktfolge ins Auge gefallen. "Es gab schon ein paar Funken", schwärmte die 26-Jährige. Wenn das mal keine gute Voraussetzung ist für ein näheres Kennenlernen – bei einem romantischen Treffen in trauter Zweisamkeit.