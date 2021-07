"Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" – keine Gnade beim Witzereißen

Für die millionenschwere "Fastnacht in Franken" ist er unverzichtbar, aber auch im eigenen Chartshow-Programm "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller", dessen neue Folge das Erste am späten Abend sendet, wird die Messlatte nach Narrenart mitunter tiefer gelegt. Der Bauernsohn und nachmalige Werkzeugmacher aus Unterfranken mit den blitzend braunen Augen und der Schnittlauchfrisur hat sein Handwerk in Wirtshaussälen von der Pike auf gelernt und weiß also ganz genau, was die Leute mögen. Seine harlekineske Körperlichkeit und der dezent eingesetzte Dialekt ("Also glebbsdes!") helfen ihm bei seiner parodistischen Bühnenkür, bei der er mittlerweile alles und jeden, insbesondere jedoch Menschen aus der Politik, auf die Schippe nimmt.