The Wheel – Promis drehen am Rad: Neue Show mit Chris Tall

Rätselspaß am späten Abend: Chris Tall moderiert bei RTL eine neue Quizshow, in der die Kandidaten prominente Unterstützung bekommen.

The Wheel – Promis drehen am Rad

Wenn im deutschen Fernsehen etwas großes Buntes zu sehen ist, das sich drehen lässt, schweifen die Gedanken von Unterhaltungsfans nahezu unvermeidlich zum Buchstaben-Klassiker "Glücksrad" in die 90er-Jahre zurück. Die Spielidee der neuen Showreihe "The Wheel – Promis drehen am Rad", die RTL mit zunächst sechs Folgen am etwas späteren Freitagabend nun im Wochenrhythmus ausprobiert, ist aber etwas anders gelagert. Chris Tall, dem Moderator, kommt die Aufgabe dazu, die neuen Regeln zu erklären – und das humorvolle Spiel in Gang zu bringen.