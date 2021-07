RTL-Reporterin beschmierte Kleidung mit Schlamm – jetzt hat sie sich entschuldigt

Über zehn Jahre Erfahrung bringt Susanna Ohlen als RTL-Reporterin vor der Kamera mit. Doch auch mit derartigen Erfahrungswerten ist man nicht vor verhängnisvollen Fehlern gefeit. Weil die 39-Jährige bei einem Bericht über die Hochwasserkatastrophe ihre Kleidung bewusst mit Schlamm besudelte, löste die Journalistin nicht nur einen Shitstorm in den sozialen Medien aus. Auch Ohlens Sender RTL zog Konsequenzen und beurlaubte die Reporterin. Zuvor hatte auf Twitter ein Video die Runde gemacht, auf dem Susanna Ohlen dabei zu sehen war, wie sie Schlamm auf ihrer Kleidung und in ihrem Gesicht verteilte.

Mittlerweile hat sich die RTL-Journalistin auch selbst zu dem Vorkommnis geäußert und sich entschuldigt. "Mir als Journalistin hätte das niemals passieren dürfen", schrieb sie auf Instagram und bat um "Verzeihung". Im Rahmen der Berichterstattung für "Guten Morgen Deutschland" habe sie einen "schwerwiegenden Fehler" begangen, räumte Ohlen ein. Außerdem schilderte sie, wie es dazu gekommen war. "Nachdem ich an den vorherigen Tagen bereits privat in der Region geholfen hatte, habe ich mich vor den anderen Hilfskräften an diesem Morgen geschämt, in sauberem Oberteil vor der Kamera zu stehen."