Helene Fischer wieder da: "Die Welt hat sich verändert, ich habe mich verändert"

Zuletzt hatte sich Helene Fischer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, jetzt meldete sie sich mit einem Instagram-Statement bei ihren Fans. Die Schlager-Überfliegerin lässt durchblicken, dass das Pandemie-Jahr sie verändert habe. Ihr neues Album kündigte sie an als das "persönlichste ever".

"Hallo Ihr Lieben, lang ist's her", beginnt Helene Fischer ein Statement, das man seit Kurzem auf Ihrem ansonsten wie leergefegten Instagram-Account aufrufen kann. Der deutsche Schlagersuperstar hatte zuletzt alle alten Einträge in den sozialen Medien gelöscht und damit die Hoffnung ihrer Fans genährt, die lange Phase des Abtauchens könne bald beendet sein. Genau so ist es am Donnerstagabend nun gekommen.