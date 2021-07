Die Toten vom Bodensee – Fluch aus der Tiefe: Kritik

Eine besonders skurril hergerichtete Leiche beschäftigt die grenzübergreifenden Ermittler in diesem Bodensee-Krimi von 2020, den das ZDF nun erneut zeigt: Dem Mann wurde der Mund zugenäht, darin befindet sich eine Goldmünze.

Wenn sie mit ihrem T2 so durch die Gegend am Bodensee fahren, möchte man den grenznegierenden Kommissaren Micha Oberländer (Lindau, Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Bregenz, Nora Waldstätten) eigentlich nichts Böses wünschen. Doch die Frühlingsidylle wird im Krimi "Die Toten vom Bodensee – Fluch aus der Tiefe" (2020), den das ZDF nun wiederholt, von einem Hannibal-Lecter-mäßig drapierten Toten empfindlich gestört. Im mit dicken Fäden zugenähten Mund hält der Mann eine alte Münze versteckt, die der Spurensicherer mit der Pinzette zutage befördert. Der Weg führt ins tiefste Mittelalter, zumindest was den Hexenglauben betrifft.