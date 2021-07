Die lange Nacht der Kultur trotz Corona: Musik, Tanz und Poetry

Monatelang verhinderte die Pandemie Auftritte von Künstlern auf den Bühnen und in den Konzertsälen des Landes, selbst Museen blieben geschlossen. Viele schlossen daraus auf eine verächtliche Haltung der verantwortlichen Politiker gegenüber der Kunst – sie galt als nicht "systemrelevant". Immerhin behalfen sich viele über privates Streaming über die Zeit der Dürre hinweg, um nicht ganz in Vergessenheit zu geraten.

Dass aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender manches, wenn auch spärlich, ermöglichten, will nun die ARD weit nach Mitternacht mit einer "Langen Nacht der Kultur trotz Corona" beweisen. Offensichtlich eher für die Mediathek gedacht, gibt es vier Stunden lang in einem "Best of" Musik von Klassik bis Pop, Poetry Slam, Tanz und Kurzfilme, allesamt aufgezeichnet und gedreht in Coronazeiten.