The Mule: Kritik zum Film in der ARD mit Clint Eastwood

Am Straßenrand, mitten in der Einöde, steht eine schwarze Mittelklasse-Familie. Ihr Auto hat einen Platten, und der 90-jährige Earl Stone hält an, um zu helfen, reißt aber auch rassistische Sprüche. Kein Wunder, dass seine Hilfe abgelehnt wird. Die beiden ambitionierten jungen Männer vom mexikanischen Drogenkartell freilich, die Earl hinterherfahren, um ihn zu überwachen, kochen vor Wut. Ihr bester Kurier hält sich mal wieder nicht an die Regeln – mit Taschen voller Rauschgift in seinem Van. Earl aber, der seine Bewacher kennt, scheint die Situation zu genießen.