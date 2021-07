Jackie Mason tot: Comedian und "Simpsons"-Stimme stirbt mit 93

Jackie Mason ist tot. Der Schauspieler, Comedian und Synchronsprecher starb am Samstag im Alter von 93 Jahren. Dies teilte sein enger Freund, der Anwalt Raoul Felder, gegenüber der US-amerikanischen Zeitung "New York Times" mit. Er hinterlässt seine Ehefrau Jyll Rosenfeld und seine Tochter Sheba Mason, die ebenfalls als Komikerin tätig ist.

Jackie Mason wurde am 9. Juni 1928 in Sheboygan geboren. Als Sohn einer Einwandererfamilie aus Belarus wuchs er in Manhattan auf. Gemäß einer alten Familientradition wurde Mason zunächst Rabbiner, ehe er sich für eine Karriere als Stand-up-Comedian entschied. Er spielte in Filmen wie "The Stoolie" (1972), "Reichtum ist keine Schande" (1979) und "Caddyshack II" (1988).