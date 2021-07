neXt: neue Serie mit John Slattery bei ProSieben

Neue Serie mit "Mad Men"-Star John Slattery: In "neXt" spielt er einen Tech-Experten, der eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die außer Kontrolle zu geraten scheint.

Obwohl er bereits seit über 30 Jahren vor der Kamera steht, war es erst seine Rolle als Roger Sterling in "Mad Men", die John Slattery zu Kult-Status und insgesamt vier Emmy-Nominierungen verhalf. Im Sci-Fi-Drama "neXt" spielt Slattery nun in seiner ersten Serienhauptrolle Paul LeBlanc, eine in Ungnade gefallene Silicon-Valley-Legende, die zu der Überzeugung gelangt, dass "neXt", eine von ihm erfundene künstliche Intelligenz, ein Bewusstsein erlangt hat – und es nebenbei auch noch auf die Menschheit abgesehen hat. ProSieben zeigt die zehnteilige Serie nun in Doppelfolgen zum ersten Mal im deutschen Free-TV.