Jung, verwitwet und allein im ZDF: Wenn der Partner früh verstirbt

Das schlimme Schicksal Anjas ist kein Einzelfall. Zahlen belegen das. Etwa 500.000 Witwen und Witwer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren gibt es in Deutschland. Oft haben sie noch kleinere Kinder. Nach dem Verlust ihres Partners, mit dem sie doch alt werden wollten, müssen sie ihr so nie gewolltes Leben plötzlich allein meistern. Mit seinem sensiblen Film "Jung, verwitwet und allein" begleitet Walter Krieg zwei Frauen und einen Mann bei dem Versuch, als Witwen und Witwer in so etwas wie einen Alltag zurückzufinden. Im Rahmen von "37°" ist die Reportage nun im Zweiten zu sehen.

"Von da an war nichts mehr wie vorher", erinnert Anja sich an den Tag des Verlustes ihres Mannes. 14 Jahre lang war sie mit ihm verheiratet, die Liebe ihres Lebens. Anders als ihre Teenager-Kinder, die den Tod ihres Vaters vor allem mit sich selbst ausmachen, braucht die junge Witwe Unterstützung von Freunden und Verwandten. Vor allem an Erinnerungsdaten wie Geburtstagen und Hochzeitstagen ist deren Nähe sehr wichtig. Anja schöpft so neuen Mut. Und sie macht Fortschritte bei der Verarbeitung ihres Schicksals. Im Film zeigt sie Fotos ihres verstorbenen Mannes aus gemeinsamen glücklichen Tagen. Sie lächelt und sagt: "Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mir die Bilder wieder angucke. Also, ich habe mir die Datei seit der Trauerfeier nicht wieder angeguckt."