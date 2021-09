Helene Fischer bekommt ZDF-Doku: "So persönlich und nah wie nie zuvor"

"Die Helene Fischer Show" findet auch in diesem Jahr nicht statt. Zum zweiten Mal in Folge muss das ZDF sein traditionelles Weihnachtsprogramm umbauen. Schuld ist – natürlich – die Pandemie. "Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns mit Helene schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die ,Helene Fischer Show' zu verzichten", hieß es dazu im August vom Mainzer Sender.

"Im Rausch der Sinne" heißt die Konzert-Doku, die, "exklusiv", wie es in einer Mitteilung des Senders heißt, am 16. Oktober im ZDF zu sehen ist – einen Tag also nach der Album-Veröffentlichung. Der 60-minüitge Film, so heißt es in der Ankündigung, gleiche einer Reise in "die Seele der Künstlerin". Man werde "den größten deutschen Superstar so persönlich und nah erleben wie noch nie zuvor".