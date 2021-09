"Terra X" über das Vermächtnis der Steine

Riesige Findlinge, malerische Mittelgebirge und jede Menge Seen: Dies sind nur drei all jener Überbleibsel, die bis heute an die bewegte Erdgeschichte Norddeutschlands erinnern. In der Doku-Reihe "Terra X: Expedition Deutschland" wird "Das Vermächtnis der Steine" in zwei Folgen genauer unter die Lupe genommen. Unter Federführung von Ole Gurr und Mona Haffner begibt sich der Geologe Colin Devey dafür auf eine Reise von der Expeditionshalle des GEOMAR in Kiel bis nach Frankfurt am Main.