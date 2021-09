Schlag den Star 2021: Alexander Zverev trifft auf Silvio Heinevetter

Es ist das buchstäblich "größte" Duell in der Geschichte der Show: Zerev misst stattliche 1,98 Meter, Heinevetter bringt es auf 1,94 Meter. Die beiden sind nicht nur groß an Körperlänge, sondern auch beim Sprücheklopfen. "In deiner Freizeit, in der du in Monte Carlo in viel zu engen Höschen Golf spielst, spiele ich mit meinen Mannschaftskollegen in der Trinkrunde Karten und Bierdeckelweitwurf. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die jetzt von Vorteil sein können", stichelt Heinevetter.