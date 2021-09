The Taste 2021: Kandidatin sorgt für trauriges Novum

Was für ein Debakel: "The Taste"-Coach Frank Rosin steht schon nach der dritten Folge nur noch mit einem Kandidaten da. Köchin Ewa wird diesen Abend wohl schnell aus dem Gedächtnis streichen wollen.

Wer die SAT.1-Kochshow "The Taste" (mittwochs, 20.15 Uhr) kennt, weiß: Die Kandidaten und Kandidatinnen stehen fortwährend auf dem Prüfstand. Aussortiert wird doppelt in jeder Ausgabe – einerseits nach dem sogenannten Teamkochen für einen Gastjuror, das unter Aufsicht der Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin stattfindet. Andererseits nach einer Blindverkostung, bei der die Coaches selbst entscheiden können, welches ihnen aufgetischte Gericht mit einem goldenen Stern ausgezeichnet oder mit einem roten Stern abgestraft wird. Jene Köche mit einem roten Stern müssen in ein finales Entscheidungskochen. Der Verlierer hängt die Schürze an den Nagel.

Doch in der dritten Folge von "The Taste" war alles ein wenig anders. Wie immer gab es zum Ende acht Sterne von den vier Juroren zu vergeben, aber nur vier Kandidaten standen als Empfänger von Lob und Tadel vor ihnen. Ein einzigartig eindeutiges Ergebnis bahnte sich an. Und wahrlich, merkte auch Alexander Herrmann: "Es ist das erste Mal in neun Staffeln, dass wir uns bei einem roten Stern einig sind. Ewa, dein Löffel war für uns alle derjenige, der am wenigsten überzeugt hat." Vier rote Sterne für die Kandidatin aus dem Team Frank Rosin!

"Das bedeutet, dass 'The Taste' heute, jetzt und hier, leider für dich vorbei ist", erklärte ihr sichtlich geschockter Coach mit feuchten Augen. Ein derartig eindeutiges Urteil bedeutet: kein Entscheidungskochen. Die Kandidatin musste nach dem Sternehammer sofort gehen. "In dem Moment war für mich alles vorbei", erklärte Rosin – reichlich bedient – im Nachgang, zumal er sich bereits während der Sendung schon von einer anderen Kandidatin trennen musste, weil er wie schon in der Vorwoche im Teamkochen unterlegen war. Von seinen vier Teammitgliedern ist nur noch Leonel übrig, während die anderen drei Teams noch komplett sind bzw. im Fall von Alexander Herrmann erst einen Kandidaten verloren haben.

Ausscheiderin Ewa nahm die Vierfach-Klatsche mit Haltung: "Als ganz normale Köchin mit 63 Jahren zu den 13, 14 besten Teilnehmern in Deutschland zu gehören", das wäre schon eine große Ehre gewesen.