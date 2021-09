"Bravo"-Star Ute Kittelberger gestorben

Von 1973 bis 1975 spielte Kittelberger in insgesamt vier Spielfilmen mit, darunter die Romanverfilmungen "Schloss Hubertus" (1973) und "Der Edelweißkönig" (1975) sowie die Komödie "Zwei im siebenten Himmel" (1974). In letzterem Film war sie an der Seite des 2011 verstorbenen Schlagersängers Bernd Clüver zu sehen. Kittelberger und Clüver heirateten im Jahr 1980. Die Ehe hielt nur ein Jahr. Danach wurde es in der Öffentlichkeit ruhiger um Ute Kittelberger.