Diese "Jackass"-Szenen schafften es nicht in den Kinofilm

Seit mehr als 20 Jahren gehen die Darsteller der Reality-Comedy "Jackass" regelmäßig an ihre körperlichen Grenzen und weit darüber hinaus. Welche Szenen dennoch zu brutal für die Leinwand waren, hat Steve-O nun während eines Auftritts bei "Hot Ones" verraten.

Gebrochene Knochen und ausgeschlagene Zähne sind für die "Jackass"-Stars Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Ehren McGhehey, Dave England, Jason 'Wee-man' Acuña und Preston Lacy reine Lapalien: Schier unzählige Male mussten die Schauspieler und Stuntmänner in den vergangenen Jahren im Krankenhaus behandelt werden. Drei der dabei entstandenen Szenen sollen sogar zu brutal für den fertigen Film gewesen sein, wie Steve-O in einem gemeinsamen Interview mit Wee-Man in der YouTube-Serie "Hot Ones" verriet.