Formel 1 2021: RTL reagiert auf veränderten Rennkalender

Der Sender darf dank einer Sublizenz insgesamt vier Rennen der Saison 2021 übertragen. RTL zeigte den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola sowie die die Rennen in Spanien (9.5.) und Monza (12.9.) im Free-TV. Eigentlich sollte der Große Preis von Brasilien das vierte Rennen sein, das bei RTL läuft. Doch der Starttermin wurde um eine Woche nach hinten verschoben, das Rennen findet jetzt am 14. statt 7. November statt. Da RTL am selben Abend auch das WM-Qualifikationsspiel Armenien - Deutschland überträgt, stand der Sender vor einem Problem.